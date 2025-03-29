Galatasaray Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadyumu'na Ulaştı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak stadyumda güvenlik önlemleri altında yer aldı.
- Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
İSTANBUL - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor