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Galatasaray Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadyumu'na Ulaştı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak stadyumda güvenlik önlemleri altında yer aldı.

- Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

İSTANBUL - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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