Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, topa sahip olma çalışmaları yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi.