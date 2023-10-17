Galatasaray, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, topa sahip olma çalışmaları yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.