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Galatasaray Başkanı Özbek'ten Anıtkabir'e ziyaret

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

- Galatarasay Başkanı Özbek'ten Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimin aşkan seçilmesinden dolayı Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi. Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özbek, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk. Bugün Galatasaray Spor Kulübü 40. Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübünün azası ve gönül verenleri olarak devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Galatarasay Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi, ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata'sına layık olmaya devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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