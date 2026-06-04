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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kurullar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'ini ziyaret ederek çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kurullar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mazbata töreninin ardından seçilen yeni yönetimin yer aldığı ziyaret, Aslanlı Yol yürüyüşü ile başladı. Başkan Dursun Özbek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başkan Dursun Özbek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum.

Bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin ilke ve değerleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün daima yolunu aydınlatan en güçlü rehber olmuştur. Cumhuriyet; fırsat eşitliğinin, çağdaşlaşmanın, özgüvenin ve aydınlık yarınlara duyulan inancın en büyük eseridir. Galatasaray camiası olarak, yetiştirdiğimiz nesillerde ve temsil ettiğimiz değerlerde bu mirası yaşatmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Sizden aldığımız ilhamla; gençlerimize güvenmeye, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye ve Cumhuriyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz.

Galatasaray camiası adına, emanetinize ve gösterdiğiniz hedeflere bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyoruz."

Başkan Dursun Aydın Özbek ayrıca, Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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