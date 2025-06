Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Finansal Yapının Güçlendirilmesi Vurgusu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif başarıdan taviz vermeden, kulübün finansal ve ekonomik yapısını önümüzdeki 100 yıla hazırlayacak şekilde projeler yaptıklarını söyledi.

Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda divan üyelerinin konuşmalarının ardından tekrar kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yenikapı'da spor kulüpleri ilk defa bir organizasyon yaptı. Bardağın dolu tarafına bakarsak, yağmur altında 1 milyon, Galatasaray'ı bekledi ve sonuna kadar da büyük bir kısmı kaldı. Biz bulduğumuz her yerde, her ortamda bunu konuşmamız lazım. Galatasaray Spor Kulübü, bir duyuruyla 1 milyon taraftarını, yağmur altında bir tarafa topluyor. Bu Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu, ne kadar gücü olduğunu gösteren bir tablodur. Her yerde bunu konuşursak, Galatasaray için çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Bankalar Birliği konsorsiyumundan çıkacağız"

Bankalar Birliği konusunda hakkında da konuşan Başkan Özbek, "Bankalar Birliği konsorsiyumundan borcumuzu ödemek suretiyle çıkacağız. A, B planımızı daha önceki toplantılarda anlattık. Bir şeyi gururla takip ediyorum, benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın yaklaşık 7 sene evvel ortaya koyduğumuz bu vizyonun bugün rakip kulüplerimiz tarafından tek tek dikkate alındığını ve onların da benzer şekilde kulübün finansal yapısını düzeltmek için hareket edeceklerini söylüyorlar. Bence bu gurur vesilesi. 7 sene evvel ben ne söylediysem bugün diğer arkadaşlar aynı şeyi söylüyorlar. Bu olmazsa olmazdı" şeklinde konuştu.

"Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım her yaptığımız işi genel kurula getirdik"

Riva ve Florya projelerinde gelen eleştirilere cevap veren Özbek, "Riva sözleşmemiz, 2017 yılında yapıldı. Emlak Konut ile yapılan sözleşme, hasılat paylaşımı sözleşmesi. Eğer yürütecek müteahhidin işi bırakma durumuna gelirse Emlak Konut kaldığı yerden bu projeyi yapıp, teslim etmek zorunda. O tarihte Galatasaray genel kuruldan onay alınmış bir husus. Bunu getirip, Florya'da yaptığımız anlaşmaya bunu bağlamak ne için yapılır gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Florya'da yapacağımız çalışmalarını bir sürü mecrada anlattık. İhale komisyonu kurduk. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım her yaptığımız işi genel kurula getirdik. Florya için aldığımız yetkiyi noktası, virgülüne kadar uyarak yapıyoruz. Bunu ilk defa söylemiyorum. 'Biz Florya'ya kazandırdığımız arazinin parasını ödedik' diye söyledim. Çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Hem sportif başarıyı hiç taviz vermeden yürütmek zorundayız, hem de kulübün finansal ve ekonomik yapısını önümüzdeki 100 yıla hazırlayacak şekilde hem projeler yapıyoruz hem de her türlü girişimde bulunuyoruz. Basketbol, voleybol salonu projesiyle uğraşıyoruz. Onun ilgili detaylarını sorun. Kemerburgaz'ı yaptık, akademi tesisine başlıyoruz. Nasıl yapacağız, bunları konuşalım. Şunu gerçekten çok anlamsız buldum, 'Başkan sen ödedim dedin ama denetim kurulu o ödenmedi'. Bunun Galatasaray'a ne faydası olur. Öyle bir şey yok. Çok daha fazla birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü gerçekten önemli projelere soyunduk. Bu projeleri yapıyoruz. Biz bu yaptığımız işlerdeki başarı şansımız, sizin bizi ne kadar desteğe bağlı. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de bu desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kulandı.

Eray Yazgan: "PFDK, geçen sene bize 175, Fenerbahçe'ye 138 blok cezası verdi"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Disiplin Kurulu'nun kulübümüze verdiği cezalarla ilgili 3 farklı sayıdan bahsedeceğim. Stadımızda geçen sene 175 bloğa kapatma cezası vermiş, Fenerbahçe'ye 138 blok cezası verildi. Yönetici, teknik adam hak mahrumiyeti cezalarında rakibimiz Fenerbahçe 140 gün, bize 179 gün ceza verilmiş. Toplamda kulüplerin benzeri hak mahrumiyetiyle ilgili olarak da rakibimiz Fenerbahçe'ye 135 gün, bize 178 gün ceza verilmiş. Yorumsuz olarak bilgilerinize sunuyorum. Süreç içerisinde yorumlarımız ve katkılarımız olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL