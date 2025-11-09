Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk'ten Kocaelispor Başkanına Sert Yanıt

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçının ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları ve stadyumda yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun marka değerini korumanın, fair-play ilkesini güçlendirmenin ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermenin herkesin ortak sorumluluğu olması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Ancak bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provakatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL