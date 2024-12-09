Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Bu duvarın ardında 100 bin tutsak olabilir

Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara'dan Hakemler Hakkında Sert Eleştiriler

Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara'dan Hakemler Hakkında Sert Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Sivasspor maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Türk futbolunda yaşanan sorunlara dikkat çeken Cibara, hakemlerin doğru karar verememesinin sebeplerini sorguladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, dün oynanan Sivasspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin,

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılıların voleybol takımı sponsorluk anlaşması etkinliğinin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son yıllarda yaşananların örneği olmadığına dikkat çeken Cibara, "60 yıldır futbol maçlarına giden birisiyim. 70'li yıllardan itibaren federasyonlara baktığımızda Türkiye'de son 10 yıldır yaşadığımız rezaleti hiçbir zaman yaşamadık. Ortada bir gerçek var. Hiç kimse bu hakemlerden memnun değil" diye konuştu.

"Hakemler AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor?"

Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet eden Mehmet Cibara, "Farklı maçlardan birçok pozisyonu örnek gösterebiliriz. Son oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında da olan ortada. Geçtiğimiz yıl bizim oyuncumuz Icardi ile girdiği ikili pozisyonda oyuncumuzun sakatlığına sebep olan oyuncu, Beşiktaş karşılaşmasında da oyundan atılmasına sebep olacak hareketlerde bulunmuştur. Bana kalırsa bu oyuncunun girdiği her pozisyon faul. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı hemen istifa etmeli veya el çektirilmelidir. Bütün kulüpler bu durumdan rahatsız. Ayrıca Kulüpler Birliği ne işe yarar? Son olarak geçenlerde toplanıldı. Federasyon başkanının kulübümüzü hedef alarak konuşmalarıyla ilgili olarak tek bir açıklama dahi yapmadılar. Bir özür dilenilmedi. Hakemler neden doğru kararları veremiyor? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor bu arkadaşlar? Yoksa emekliliğiyle alakalı başka planları mı var. Bizim şampiyonluklarımıza bakın. Her şeye herkese rağmen alınmış şampiyonluklar. İyiler her zaman kazanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Dünkü maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Cibara, "Barış'ın şuanda MR'ı çekiliyor. Oradan da haber bekliyoruz. İnşallah iyi haberler gelir" yanıtını vererek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?
img

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.