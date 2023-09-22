Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Başakşehir-Galatasaray mücadelesi yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor