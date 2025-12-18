Haberler

Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, son maçta yapılan ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Genç oyuncular Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün yer aldı.

Son maçın 11'ine göre 6 değişiklik

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.

Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.

Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

Arda ile Gökdeniz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı.

Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.

Okan Buruk, 4 genç oyuncuyu maç kadrosuna dahil etti

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz dışında 4 genç oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün, RAMS Başakşehir karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500

