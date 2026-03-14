Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Liverpool maçının 11'ine göre RAMS Başakşehir karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool karşı çıktığı 11'e göre turuncu-lacivertliler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mario Lemina'nın yerine Roland Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane kırmızı kart, Abdülkerim Bardakcı da sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı.

Yunus Akgün 5 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Yunus Akgün, Başakşehir karşılaşmasında 11'de başladı. Son olarak ligde Konyaspor ile deplasmanda yapılan müsabakada 11'de görev alan Akgün 5 maç sonra 11'e döndü. 25 yaşındaki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor (2) ve Juventus mücadelelerinde oynamazken, Beşiktaş ve Liverpool'a karşı da sonradan oyuna dahil olmuştu. Yunus Akgün ayrıca sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Mario Lemina bekledi.

Okan Buruk yerine İrfan Saraloğlu saha kenarında

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk cezasından dolayı saha kenarında yer almadı. Buruk'un yerine takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı. Buruk ise tribünden karşılaşmayı takip etti.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

'Yaşlılar Haftası' dolaysıyla seremonide futbolcuların yanında Galatasaraylılar Yurdu'nda konaklayan yaşlılar çıktı.

Ayrıca geçtiğimiz gün vefat eden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için stat hoparlörlerinden anons yapıldı. - İSTANBUL

