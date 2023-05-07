Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title