Galatasaray, Başakşehir'in Alkışlarıyla Şampiyonluk Kutladı

Galatasaray, Başakşehir'in Alkışlarıyla Şampiyonluk Kutladı
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Trendyol Süper Lig'in sezon finalinde, şampiyon Galatasaray, başa baş yarıştığı Başakşehir ile karşılaşırken, karşılaşma öncesi Başakşehirli oyuncular sarı-kırmızılıları alkışlayarak başarılarını kutladı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray son maçında sahaya, Başakşehirli futbolcularım alkışları arasında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaşırken, müsabaka öncesinde turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı. Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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