Galatasaray, Başakşehir ile Oynadığı 7. Maçta Galip Geldi

Galatasaray, Başakşehir ile Oynadığı 7. Maçta Galip Geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Galatasaray, Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Cimbom, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
