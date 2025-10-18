Galatasaray, Başakşehir ile Oynadığı 7. Maçta Galip Geldi

Galatasaray, Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Cimbom, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı. - İSTANBUL