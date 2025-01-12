Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Galatasaray, Başakşehir'i Deplasmanda 2-1 Geçti

Galatasaray, Başakşehir'i Deplasmanda 2-1 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Barış Alper Yılmaz ve Krzysztof Piatek tarafından atıldı.

- Trendyol Süper Lig : Başakşehir : 1 - Galatasaray : 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Jakobs'un pasına hareketlenen Barış Alper'in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Osimhen'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada Başakşehir savunmasının uzun pasında Piatek topu kafayla sol taraftaki Keny'ye indirdi. Keny'nin içeriye çevirdiği topa kale önünde vuruşunu yapan Piatek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Osimhen'in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus pasını sağ taraftaki Barış Alper'e aktardı. Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

68. dakikada sağ taraftan Piatek'in ortasında ceza sahası içinde Torreira'nın kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Alp

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Deniz Türüç (Matchoi Djalo dk. 86), Onur Ergün, Olivier Kemen (Dimitris Pelkas dk. 89), Ömer Faruk Beyaz (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Davidson (Joao Figueiredo dk. 67), Philippe Keny, Krzyzstof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Roland Sallai dk. 75), Yunus Akgün, Dries Mertens (Berkan Kutlu dk. 83), Barış Alper Yılmaz (Michy Batshuayi dk. 90+2), Victor Osimhen (Victor Nelsson dk. 90+2)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Elias Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Krzysztof Piatek (dk. 53) (Başakşehir), Barış Alper Yılmaz (dk. 42 ve 59) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jerome Opoku, Hamza Güreler, Philippe Keny, Krzysztof Piatek (Başakşehir), Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör), Roland Sallai (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Spor
img

İngiltere onu konuşuyor! Arsenal'i tek başına eledi
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
img

'Cayma hakkı kaldırıldı' iddiasına bakanlıktan net yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
Altay Bayındır'dan tarihi performans: Tek başına Arsenal'i eledi

İngiltere onu konuşuyor! Arsenal'i tek başına eledi

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor? Hangi ülkede havalimanı vardır? San Marino'da havalimanı var mı, Lihtenştayn'da havalimanı var mı, Monako'da havalimanı var mı, Lüksemburg'da var mı? Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Maradona, Messi, Pele Platini Galatasaray'a karşı oynadı mı? Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Galatasaray'ın 2. golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.