Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı
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Galatasaray, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile yaptığı sözleşmeyi 2028 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Yılmaz, geçen sezon 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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