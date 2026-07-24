Haberler

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza’ya yenildi

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza’ya yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza ile karşı karşıya geldi. TSİ 21.00'de başlayan mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Monza, 23'üncü dakikada öne geçti. Andrea Colpani'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Patrick Cutrone topu kale önüne çevirdi. Andrea Carboni, gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarıda hücumda etkili olamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, 47'nci dakikada gole yaklaştı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Kazımcan Karataş yerden vurdu, top direğin yanından auta çıktı. Monza, 49'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Dany Mota'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta Günay Güvenç topu sektirdi. Dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Patrick Cutrone, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. Galatasaray, 61'inci dakikada Gabriel Sara'nın sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Thiam'ı geçemedi. Sarı-kırmızılı ekipte 72'nci dakikada Victor Osimhen, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu yandan auta gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı mı? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi

Avrupa ülkesi günlerdir felaketi yaşıyor! Görüntüler vahim
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden