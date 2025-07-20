Galatasaray, Avusturya Kampında İlk Maçını Kazandı

Galatasaray, Avusturya Kampında İlk Maçını Kazandı
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 2-1 mağlup etti. Derrick Köhn ve Arda Ünyay'ın golleriyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki maçında Cagliari ile karşılaşacak.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'ı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Derrick Köhn, Eyüp Aydın, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Nicolo Zaniolo 11'i ile başladı. İkinci yarıda ise Arda Ünyay, Efe Akman, Batuhan Şen, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Berat Luş, Çağrı Balta, Elias Jelert, Ada Yüzgeç, Furkan Koçak ve Enes Emre Büyük şans buldu. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Derrick Köhn ve 57. dakikada Arda Ünyay attı. Rakip takımın tek golü 58. dakikada Schmidt'ten geldi.

Galatasaray bir sonraki hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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