Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdüren ev sahibi ekip, sahasında sarı-kırmızılıları yenmek istiyor.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Mustafa Muhammed.

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