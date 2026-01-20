Haberler

Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazır

Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır antrenmana çıktı ancak Arda Ünyay sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Atletico Madrid maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılarda gribal enfeksiyonu bulunan kaleci Uğurcan Çakır, antrenmana çıktı. Gabriel Sara da antrenmanda kendini denedi. Sara'nın oynama durumu maç saatinde belli olacak. Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel olarak çalışmalarını yaptı. Sakatlığı bulunan Arda Ünyay ise antrenmanda yer almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz