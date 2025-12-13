Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

MAÇIN BAŞINDA GOL İZNİ YOK

Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.

GALATASARAY SANE İLE ÖNE GEÇTİ

7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu.

ANTALYA'DA FARK İKİYE ÇIKTI

11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti.

OSIMHEN TAKIMINI RAHATLATTI

Karşılaşmanın 56. dakikasında skor 3-0 oldu. Galatasaray'ın çok hızlı çıktığı hücumda topu alan Yunus Akgün, sol kanatta bomboş durumdaki Victor Osimhen'i gördü. Topu alan Nijeryalı futbolcu hızla ceza sahası içine girerek şutunu çekti. Top kalecinin yanından ağlarla buluştu.

ANTALYASPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Mücadelenin 69. dakikasında Antalyaspor, farkı ikiye indirdi. Kullanılan köşe vuruşunda ön direkteki Saric'in aşırttığı topu arka direkte yer alan Sander van de Streek topu boş kaleye ağlara yolladı.

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti.

KAZANAN GALATASARAY OLDU

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 39'a yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.