Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti.

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

YİNE ICARDI

Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan yıldız futbolcu, bu kez de 52. dakikada ağları havalandırdı. Durum 2-0 oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

OSIMHEN 2 ATTI 1 SAYILDI

Galatasaray'da Osimhen, oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturdu fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Yıldız futbolcu bu kez maçın son anlarında şahane bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Antalyaspor Galatasaray Futbol Spor

Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti
500

Yorumlar (3)

Melike Taştan:

Osimhen in net golünü bile 4-5 dakika incelediler bahaneyle iptal etmek için. osimhen şaşkındı, Ah be osimhen sen bilmiyorsun bu ülkede GS ye hazmedilmediğini yanlış lige geldin. Geçen sezon icardi nin 8 net golünü iptal edenler icardi nin penaltılarını vermeyenler kim bilir bu sene senin kaç hakkaniyetli golün ü yiyecekler...

2
0
yanıtYanıtla
Vlkn Shn:

Antalya sahadamıydı Türkiye ligleri 10 takıma düşürülmeli

1
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.