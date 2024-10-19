Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Icardi (2) ve Osimhen kaydetti.
Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
ICARDI PERDEYİ AÇTI
Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
JAKOBS DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
YİNE ICARDI
Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan yıldız futbolcu, bu kez de 52. dakikada ağları havalandırdı. Durum 2-0 oldu.
OSIMHEN 2 ATTI 1 SAYILDI
Galatasaray'da Osimhen, oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturdu fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Yıldız futbolcu bu kez maçın son anlarında şahane bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.