Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

JAKOBS DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

YİNE ICARDI

Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan yıldız futbolcu, bu kez de 52. dakikada ağları havalandırdı. Durum 2-0 oldu.

OSIMHEN 2 ATTI 1 SAYILDI

Galatasaray'da Osimhen, oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturdu fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Yıldız futbolcu bu kez maçın son anlarında şahane bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.