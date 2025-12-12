Antalyaspor ile Galatasaray 59. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile 59. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

59. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 37 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 115 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 4-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a 18 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor'a son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde deplasmanda 4-2'lik skorla yenildi. Bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 7 maçta çıktı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 16 puan ve averajla bu alanda da ilk sırada bulunuyor. Aslan dış sahada son olarak Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

Hücumda lider, savunmada ikinci

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, bunu hücum ve savunma istatistiklerine de yansıttı. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 15 haftada 32 gol atarken, Fenerbahçe ile ligin en golcü takımları olarak yer alıyor. Savunmada da başarılı performans sergileyen Aslan, yediği 11 golle de 9 gollü Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor. Cimbom ligde 6 mücadelede de kalesini gole kapadı.

Uğurcan yerine kalede Günay oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile yapılan karşılaşmada sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, sakatlığından dolayı oyuna devam edememişti. Antalyaspor mücadelesinde Uğurcan'ın yerine Günay Güvenç kalede yer alması bekleniyor.

Leroy Sane'den son 2 maçta 2 gol, 1 asist

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Alman futbolcu Leroy Sane, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada hücumda önemli performans sergiledi. Fenerbahçe deplasmanında takımının tek golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Samsunspor maçını da 1 gol, 1 asistle tamamladı. Leroy Sane, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam 5 gol sevinci yaşadı.

Roland Sallai'nin cezası bitti

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai'nin kırmızı kart cezası sona erdi. Ligin 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan Gençlerbirliği maçının son anlarında kırmızı kart gören Sallai, aldığı 2 maçlık cezadan dolayı Fenerbahçe ve Samsunspor karşısında oynayamadı.

Aslan'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo kadroda yer almayacak, Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da görev alamayacak.

Osimhen ve Torreira, sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında iki futbolcu var. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ile Victor Osimhen, Antalya karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek haftaki Kasımpaşa müsabakasında yer alamayacak.

Okan Buruk ile Erol Bulut 8. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk; Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Bulut ise Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın başındaydı. Oynanan 7 mücadelede Okan Buruk'un takımları 3, Erol Bulut'un ekipleri de 1 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

Ali Yılmaz düdük çalacak

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. - İSTANBUL