Galatasaray, Antalya'da Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşılandı

Galatasaray, Antalya'da Şampiyonlar Ligi müziğiyle karşılandı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya vardı. Taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde meşalelerle takımı karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya geldi. Havalimanından konakladıkları otele geçen sarı-kırmızılıları, taraftarlar EUFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde meşaleler ile karşıladı.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek'teki konaklayacakları otele doğru hareket etti. Saatler öncesinden takımlarının konaklayacağı otelin önüne gelen taraftarlar ise heyecanla kafilenin gelişini bekledi.

Şampiyonlar ligi müziğiyle giriş yaptılar

Takım otobüsünü görür görmez meşaleleri yakan taraftarlar, yanlarında getirdikleri hoparlörden UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini açıp futbolcuları karşıladı. Taraftarlar ayrıca havai fişek gösterisi yapıp görsel şölen oluşturdu. Havai fişek gösterisinde de bulunan taraftarlar, otobüsten inen Teknik Direktör Okan Burak ile futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulunup imza ile fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
