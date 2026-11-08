Galatasaray, Amed'i 4-3 yenip 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek 28 puanla milli araya lider girdi. Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu da egale etti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Rafael Leao, 45'inci dakikada kendi kalesine Alban Lafont, 59'uncu dakikada Aleksey Batrakov ve 80'inci dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler'in golleri ise 62'nci dakikada Dia Saba, 65'inci dakikada Gift Orban ve 90+2'nci dakikada Yira Sor'dan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligdeki 9'uncu galibiyetini alarak puanını 28'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

SÜPER LİG'DE 41 MAÇLIK İÇ SAHA REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Bu sonuçla söz konusu periyottaki 33'üncü galibiyetini alan ve 8 beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, Mayıs 2017 - Kasım 2019 döneminde imza attığı kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale etti. Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 2023-24 sezonunda, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta çıktığı 41 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı galibiyetle birlikte oynadığı son 6 resmi müsabakadan da zaferle ayrılarak serisini sürdürdü. Süper Lig'de dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda Konyaspor'u 4-0 ve sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda Lille'i 4-2, sahasında Stuttgart'ı 2-0 devirdi. Ligde son 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar, bu süreçteki tek mağlubiyetini Trabzonspor deplasmanında yaşadı.

BU SEZON 4'ÜNCÜ KEZ 4 GOL ATTI

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında rakip fileleri 4 kez havalandırarak bu sezon resmi maçlarda 4'üncü kez bir karşılaşmada 4 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Erzurumspor FK ve Konyaspor'u deplasmanda 4-0, sahasında ise Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda Lille'i 4-2'lik skorla geçti.

LİGDEKİ İLK RANDEVU GALATASARAY'IN

Galatasaray, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar rakibini ilk kez ligde konuk ederken, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak iki takım arasındaki ilk randevuyu kazanan taraf oldu. İki ekip geçmişte yalnızca Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez rakip olmuş ve o karşılaşmalardan birer galibiyet çıkmıştı.

ALEKSEY BATRAKOV'DAN SON 8 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 8 resmi maçta 6 gol ve 2 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı verdi. 21 yaşındaki orta saha, Amed Sportif Faaliyetler, Stuttgart, Konyaspor, Lille, Barcelona ve Kasımpaşa müsabakalarında ürettiği skorlarla öne çıktı. Söz konusu periyotta Amed Sportif Faaliyetler, Lille ve Barcelona maçlarında 1'er gol atan Batrakov, Stuttgart karşılaşmasında ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Skor katkısının yanı sıra yaptığı servislerle de öne çıkan Rus oyuncu, Konyaspor mücadelesini 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Kasımpaşa karşısında da 1 asist kaydetti. Bu performansıyla sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maça çıkan genç futbolcu, 6 gol ve 3 asiste ulaştı.

RAFAEL LEAO'DAN 2 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla 2'nci golünü Amed Sportif Faaliyetler karşısında kaydetti. Sarı-kırmızılı ekiple bu sezonki 11'inci resmi maçına çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk golünü geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Konyaspor müsabakasında kaydetmişti. Amed Sportif Faaliyetler maçında da rakip fileleri havalandıran Portekizli yıldız, böylece taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı ve sarı-kırmızılı formayla ilk kez üst üste 2 resmi maçta ağları havalandırdı. Leao, benzer bir seriyi en son geçtiğimiz sezon Milan forması giyerken yakalamıştı. Portekizli futbolcu, İtalya Serie A'da 2 Ocak 2026'da oynanan Cagliari ve 8 Ocak 2026'daki Genoa karşılaşmalarında üst üste fileleri sarsmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU SEZONKİ 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler karşısında rakip fileleri havalandırarak bu sezonki 2'nci golünü attı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligdeki ilk golünü Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasında kaydeden 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Amed Sportif Faaliyetler maçında attığı golle bu sezon resmi maçlardaki 2'nci gol sevincini yaşamış oldu.

OKAN BURUK İLE İÇ SAHADA YABANCI TEKNİK ADAMLARA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yabancıların çalıştırdığı takımları konuk ettiği Süper Lig maçlarındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Buruk'un göreve gelmesinden bu yana söz konusu yabancı teknik adamlı rakiplerine karşı evinde 21 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı