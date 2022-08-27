Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu Al Ittihad Kalba'ya kiraladı

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Al Ittihad Kalba kulübü ile anlaşmaya vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Rumen futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Rumen futbolcu, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

TRT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El -İttihad Kalba SC, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Cicaldau'nun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Cicaldau geçen sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkmış ve 5 gol-4 asistlik performans göstermişti. Rumen futbolcu bu sezon ise sadece 6 dakikada süre aldı.