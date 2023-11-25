Galatasaray, Alanyaspor maçında 4 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Abdülkerim Bardakcı maç kadrosunda yer almadı. Tanguy Ndombele ikinci kez 11'de. Barış Alper Yılmaz 6 maç sonra 11'de başladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, 13. haftada RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.

"Cimbom" müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve milli takımlarda da süre alan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech'i dinlendirdi. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.

Kerem ve Abdülkerim dinlendirildi

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.

Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.

Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.

Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.

Ndombele, ikinci kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.

Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Taraftarlardan İsrail'e tepki

Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, şehit teğmen Öztürkmen'i unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.

Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.