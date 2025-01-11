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Galatasaray, Akkuş'u 3-0 Geçti

Galatasaray, Akkuş'u 3-0 Geçti
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: Akkuş

Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

Galatasaray HDI Sigorta : Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Setler: 20-25, 23-25, 21-25

Süre: 88 dakika (28, 30, 30)

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
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