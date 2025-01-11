Galatasaray, Akkuş'u 3-0 Geçti
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Akkuş
Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)
Galatasaray HDI Sigorta : Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)
Setler: 20-25, 23-25, 21-25
Süre: 88 dakika (28, 30, 30)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.