Galatasaray ailesi bir araya geldi

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, ' Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı. - İSTANBUL