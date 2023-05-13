Galatasaray ailesi bir araya geldi
Spor Haberleri
Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.
Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, ' Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.
Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı. - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor