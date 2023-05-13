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Galatasaray ailesi bir araya geldi

Galatasaray ailesi bir araya geldi

Spor Haberleri

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, 'Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, ' Aile Günü' etkinliğinde bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı; teknik heyeti, idari kadrosu, futbolcuları ve aileleri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Kurulan oyun alanlarında çocuklarla eğlenen futbolcular, keyifli bir gün yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Futbol Aile Spor Haberler

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