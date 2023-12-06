Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.