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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 Aralık 2023 16:31 Son Güncelleme: 16:33 Abone Ol

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.