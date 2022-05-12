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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman 11'e 11 çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Haberler

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