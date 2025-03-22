Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı

Süper Lig devi Galatasaray'da milli ara adeta kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılılarda takımın önemli isimleri milli takımlarında sakatlık yaşadı.

6 FUTBOLCU SAKATLANDI

Cimbom'un A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz Macaristan maçında sakatlandı. İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı.

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maç öncesi antrenmanlara çıkmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer almadı. TFF, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada ise Yunus'un sakatlığı nedeniyle Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğini ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye - Macaristan maçında forma giyemedi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın dünkü antrenmanında yer alamadı.

DERBİ VAR

Galatasaray milli ara dönüşünde Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.