Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılılar, maçın başında 1-0 yenik duruma düştü.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA: NELSSON VE MUSLERA ANLAŞAMADI

2. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson, topu tecrübeli eldivene bırakmak istediği için hamle yapmadı. Bu durumdan faydalanan Sven Mijnans ise topu ağlara gönderdi ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1