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Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, savunmadaki anlaşmazlık nedeniyle henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. sarı-kırmızılılar, maçın başında 1-0 yenik duruma düştü.

SAVUNMADA BÜYÜK HATA: NELSSON VE MUSLERA ANLAŞAMADI

2. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson, topu tecrübeli eldivene bırakmak istediği için hamle yapmadı. Bu durumdan faydalanan Sven Mijnans ise topu ağlara gönderdi ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şokGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şokGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şokGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'a maç başlar başlamaz büyük şokGÖRÜNTÜ: TRT1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Alkmar oyuncuları tecrübeli olsa ilkyarı 4 olurdu

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Nelson geçen sezon çok iyiyken bu sezon yokları oynuyor. Gitme vakti geldi demekki

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

"vlkn shn" mısın nesin Boş yapıyorsun alkmar oyuncuları tecrübeli olsa zaten onların adı alkmar olmazdı adları Chelsea Tottenham gibi bişey olurdu

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