Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu vurdu

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn, Bundesliga temsilcisinde aradığını bulamadı. Alman ekibinin opsiyonunu kullanmak istemediği 26 yaşındaki sol beke sürpriz bir talip çıktı.

UDİNESE İSTİYOR

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almadığı ifade edilen Derrick Köhn, Europa Calcio'nun haberine göre; Udinese'nin kıskacında. İtalyan ekibini çalıştıran Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in vatandaşı Köhn'ü istediği vurgulandı. Deneyimli sol bekin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

KÖHN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Derrick Köhn, kiralık gittiği Werder Bremen ile tüm kulvarlarda 26 maça çıktı. Köhn, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 2023-2024 sezonunun devre arasında Hannover 96'dan 3.35 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Alman sol bekin sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.