Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Galatasaray, daha önce de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu İlkay Gündoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı. Sarı-kırmızılılar ve Gündoğan, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma aşamasına geldi. Deneyimli futbolcunun, Manchester City ile olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için bu kez mutlu sona çok yaklaştı.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu ile İstanbul'da yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.
ANLAŞMA YAKIN
Galatasaray ve İlkay Gündoğan, yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Deneyimli futbolcunun, Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshetmesi bekleniyor.