Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
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Galatasaray, daha önce de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu İlkay Gündoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı. Sarı-kırmızılılar ve Gündoğan, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma aşamasına geldi. Deneyimli futbolcunun, Manchester City ile olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için bu kez mutlu sona çok yaklaştı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu ile İstanbul'da yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

ANLAŞMA YAKIN

Galatasaray ve İlkay Gündoğan, yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Deneyimli futbolcunun, Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshetmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Manchester City nin eskileriyle mi şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yere geleceğiz veya kazanacağız ahshahshashss

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Haber YorumlarıRıdvan Polat:

30 yaş üzeri futbolcular istemiyoruz artık

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMücahid Kuzu:

iyi adam yaşına aldanmaya gerek yok.2-3 yıl daha iş yapar

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Haber YorumlarıDüsünür:

Huzur evine dondu

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Haber Yorumlarıcetinoguztr:

takıma giremez, kimi kesecek bu?

Yorum Beğen0
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