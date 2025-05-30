Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için bu kez mutlu sona çok yaklaştı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu ile İstanbul'da yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.

ANLAŞMA YAKIN

Galatasaray ve İlkay Gündoğan, yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi. Deneyimli futbolcunun, Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshetmesi bekleniyor.