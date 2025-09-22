Haberler

Galatasaray 6. Maçında 6'da 6 Yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezondaki 6. maçında 6. galibiyetini aldı ve toplamda 18 gol attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 18 puan toplarken, 18 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Bu sezon hücumda başarılı performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Konya karşısında da bunu sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı.

Süper Lig'de Mauro Icardi 4, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
