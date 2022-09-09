Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor

Galatasaray, 5 yeni transferinin maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar yaptığı KAP bildiriminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'ye yalnızca 750 bin euro maaş ödeneceğini ve kiralama bedelinin olmadığını belirtti. Galatasaray ayrıca Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'nın da maliyetlerine ilişkin detayları da KAP'a bildirdi.

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, dün gece İstanbul'a getirdiği 5 yıldızının maliyetini KAP'a bildirdi.

ICARDI İÇİN 750 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Mauro Icardi için 750 bin euro maaş ödeyecek. Arjantinli yıldızın maaşının 6 milyon euroluk geri kalan kısmını ise Paris Saint-Germain karşılayacak.

KAP açıklaması:"Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir."

YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Galatasaray, Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sırasıyla 650, 750, 850 ve 950 bin euro maaş alacak.

KAP açıklaması:"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

ROSS İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Mathias Ross için kulübü Aalborg'a 1.75 milyon euro bonservis ödeyecek. Ross ise 4 yıllık sözleşme için her sezon 400 bin euro alacak.

KAP açıklaması:"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

RASHICA İÇİN BEDEL ÖDENMEYECEK

Galatasaray, Norwich'ten kiraladığı Rashica için bedel ödemeyecek. Rashica'nın 1.5 milyon euro maaşı karşılanacak.

KAP açıklaması: Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.

JUAN MATA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray, bonservisi elinde olan ve son olarak Manchester United forması giyen Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Mata'ya 1.9 milyon euro maaş ödeyecek.

KAP açıklaması: Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.