Galatasaray 4000. Golüne Yaklaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne ulaşmak için Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçta rakip fileleri 5 kez havalandırması gerekiyor. Efsanevi oyunculardan Metin Oktay'ın tarihi gollerine kadar lig tarihini gözler önüne seren bu başarı, sarı-kırmızılı ekip için önemli bir dönüm noktası olacak.

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya yakın durumda.

Süper Lig'de toplam 2 bin 234 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 995 kez havalandırmayı başardı.

Ligin 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 5 kez sarsması halinde Süper Lig'deki 4 bininci golüne ulaşacak.

İlk goller efsaneden

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golleri, sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcusu Metin Oktay tarafından kaydedildi.

1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılıların iki golünü de Metin Oktay attı.

Bininci gol Turgay İnan'ın

Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan tarafından atıldı.

Sezonun 28. haftasında 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup ederken, ligdeki 1000. golüne de ulaşmış oldu.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Turgay İnan, maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği topla birlikte sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki bininci golünü kaydetti.

2000. golü Hakan Ünsal attı

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2 bininci gol, 29 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı.

Sarı-kırmızılı formayla birçok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda da takımının lig tarihindeki 2 bininci golünü kaydetti.

Galatasaray, Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal da maçın 4. golünü attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 2 bininci golü oldu.

3000. golü, Jan Rajnoch kendi kalesine attı

Sarı-kırmızılıların lig tarihinde attığı 3000. gol, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'tan geldi.

Galatasaray, 2 Ekim 2011 tarihinde ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olduğu müsabakayı 3-0 kazanırken, Çek savunma oyuncusu Jan Rajnoch, mücadelenin 12. dakikasında kendi kalesine gol attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ölü bulunan 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı babanın anlattıkları kan donduruyor

12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Babasının anlattıkları kan donduruyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars'ta İranlı kuryenin makatından 203 gram uyuşturucu çıktı

Hastanede çekilen filmdeki detay doktorları bile şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.