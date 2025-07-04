Galatasaray 26. Şampiyonluğu İçin Hedef Belirledi

Galatasaray 26. Şampiyonluğu İçin Hedef Belirledi
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, yeni sezon öncesinde takımın hedefinin 26. şampiyonluk olduğunu açıkladı ve güçlü kadrolarının avantajını vurguladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, son 3 yılda oturmuş kadroları olduğunu belirterek, "Bu yıl da Türkiye'nin gerçek tek 5 yıldızlı takımı olan Galatasaray 26. şampiyonluğunu kucaklayacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Yeni bir sezon başlıyor. Bu yeni sezon girerken, bu yıl Süper Lig'e katılan Kocaelispor'a, Gençlerbirliği'ne ve Karagümrük'e hoş geldiniz diyoruz. Gençlerbirliği'ni ve Kocaelispor'u çok özlemiştik. Karagümrük artık bizden biri. Bir talihsizlik oldu ve alt lige geçti. Olması gereken yere geri geldi. Umut ediyorum ki keyifli bir sezon olacak. Diğer 17 takımın olduğu gibi Galatasaray da şampiyonluk için yarışacak. Son 3 yılda oturmuş kadromuzun olması bizim için avantaj. Bu yıl da Türkiye'nin gerçek tek 5 yıldızlı takımı olan Galatasaray 26. şampiyonluğu kucaklayacak. Okan hocamızın ve scout ekibimizin talepleri doğrultusunda tüm yönetim Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transferleri yönetiyor. Başkanımız bu konuda özellikle başkan vekillerine yetki veriyor. Abdullah Kavukçu daha transfer sezonu başlamadan Alman Milli Takımı'nın en değerli oyuncusu Sane'yi Galatasaray'a kazandırılması sağladı. Liglerin başlamasına az bir dönem var. O zamana kadar transferleri tamamlayacağız. Eylül ortasında da Avrupa başlıyor. Her zaman olduğu gibi kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in talimatları doğrultusunda Avrupa'da en üst seviyeye gitmek ve yabancı takımları yenmek ana hedefimiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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