Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı ve Gelecek Sezon Hedeflerini Açıkladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı ve Gelecek Sezon Hedeflerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle elde edilen 25. şampiyonluğun ardından gelecekteki hedeflerini ve Şampiyonlar Ligi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, çok önemli bir seneyi geride bıraktıklarını söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ve iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde oynadığı Kayserispor'u 3-0 yendi ve sezonun bitimine 2 hafta şampiyon oldu. Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde basın mensuplarına konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı, Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Çok önemli bir seneyi geçirdik. Bu sene, zor bir seneydi. Ekip olarak, yönetim olarak, camia olarak, taraftar olarak inanmıştık" şeklinde konuştu.

Yeni sezonun transferlerinin sorulması üzerine Aygün, "Yönetim olarak, scout ekibimiz olarak hepimiz dersimize iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ve iyi bir takım oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrılacak arkadaşlarımızın yerine scout ekibimiz takipte. Dünyanın en iyi futbolcularını Galatasaray'da görmek için herkes bekliyor. Giden arkadaşlarımızın yerine arayışlarımız devam ediyor. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir ekip kurmak, önümüzdeki yıl da tekrar ligde başarılı bir ekip oluşturmak. Galatasaray Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kulüplerin arasında yer alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı

Fenerbahçe'nin kalesinde Galatasaraylılara saldırı
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.