Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı: Hatipoğlu ve Aygün'den Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, takım olarak iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirtti.

İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde düzenlenen kutlamada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Sonunda başarıya ulaştık. Zor ve uzun bir maratondu. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Bu şampiyonluk çalınmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğu tüm Galatasaraylılara armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Okan hocamız, müthiş bir performans sergiliyor. Son 3 sezona damga vurdu. Okan hocayı, teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Bugün, iyiler kazandı. Sahada iyi oynayanlar kazandı. İyi mücadele edenler kazandı." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak istediklerini anlatan İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli konulardan biri Avrupa'daki sonuçlardı. Takımımız, şu anda daha güçlü. Bir arada oynamaya daha fazla alıştı. Özellikle son 8 haftadır müthiş bir oyun oynuyoruz. Bu iyi oyunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sene güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Avrupa'da eksik olan başarıyı telafi edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sezon başından beri çok büyük sevinçler yaşadıklarını dile getiren Hatipoğlu, "İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiğimiz maçta yaşadık. Daha sonra da çok güzel sonuçlar aldık. Alanya'daki galibiyete de parantez açmamız lazım." dedi.

Taraftar desteğini sonuna kadar hissettiklerini belirten Hatipoğlu, "Taraftarımız, bizi her yerde çok iyi destekledi. Gittiğimiz her deplasmanı, iç saha maçına çevirdiler. Bu durum, takımdaki oyuncuların öz güvenini çok artırdı. Taraftarın bu şampiyonlukta çok büyük payı var." şeklinde görüş belirtti.

"Osimhen'in kalmasını çok isteriz"

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in bu sezon çok iyi performans sergilediğini dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Taraftarlar, Osimhen'i istiyor. Burada önemli olan Galatasaray ve Osimhen'in kararı. Biz, Osimhen'in kalmasını çok isteriz. Bu takımdaki hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Müthiş bir oyuncu grubumuz var. Karakter ve performans olarak ciddi bir fark yarattılar. Bu takıma sadece birkaç takviye yapmak yeterli. Osimhen, büyük bir oyuncu ama çok büyük performans veren başka oyuncular da vardı. Şampiyonluk ekip işi. Bu bir ekip başarısıdır."

Aygün: "Galatasaray camiası, şampiyonluğa inanmıştı"

Muzaffer Aygün ise çok önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bu sene gerçekten çok zordu. Galatasaray camiası, baştan beri şampiyonluğa inanmıştı. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Yönetim olarak hepimiz dersimizi iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım oluşturmak için çalışıyoruz. Hocalarımız dünyanın en iyi oyuncularını görmek için bekliyor. Takımdan gidecekler netlik kazanmadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve ligde şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.