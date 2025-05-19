Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar Edirne'de ilginç kutlama görüntüleriyle dikkat çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlar maç bitiminde maket tabut ve bir aracın arkasına bağladıkları fiber tekne ile kutlama yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Edirne'de de binlerce Galatasaray taraftarı maç bitimiyle meşaleler yakarak kendi takımlarına ait bayraklarla kutlama yaptı. Bazı Edirneli taraftarların kutlaması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe forması ve renklerinden oluşan maket tabutu sırtlarında taşıyarak kutlama yaptı. Taraftar grubunun, tabutun üzerine ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Marino'nun resimlerini de yapıştırması görenleri hayret ettirdi.

Öte yandan, başka bir taraftar grubunun ise bir aracın arkasına bağladıkları fiber bir tekne üzerinde kutlama yapması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.