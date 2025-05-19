Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlar maç bitiminde maket tabut ve bir aracın arkasına bağladıkları fiber tekne ile kutlama yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Edirne'de de binlerce Galatasaray taraftarı maç bitimiyle meşaleler yakarak kendi takımlarına ait bayraklarla kutlama yaptı. Bazı Edirneli taraftarların kutlaması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe forması ve renklerinden oluşan maket tabutu sırtlarında taşıyarak kutlama yaptı. Taraftar grubunun, tabutun üzerine ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Jose Marino'nun resimlerini de yapıştırması görenleri hayret ettirdi.

Öte yandan, başka bir taraftar grubunun ise bir aracın arkasına bağladıkları fiber bir tekne üzerinde kutlama yapması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu. - EDİRNE