Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, taraftarlarını sokağa döktü. Tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de taraftarlar, şampiyonluk kutlaması için bir araya geldi.

Silivri'de binlerce Galatasaray taraftarı kutlama için Atatürk Meydanı'nda toplandı. Taraftarlar, marşlar söyleyerek ve otomobilleriyle konvoy yaparak 25'inci şampiyonluğu kutladı. Bu sırada polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca kutlamalara Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Balcıoğlu, "Ailemle birlikte Silivri sahilinde hemşehrilerimiz ile birlikte şampiyonluğu kutluyoruz. 5'inci yıldızı almanın gururunu yaşıyoruz, Silivri'de hoşgörü ortamı her zaman hakim. Burada Trabzonsporlu, Galatasaraylı ve Fenerbahçeliler herkes birbirine saygı içerisinde bizim özlediğimiz tablo da bu zaten. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğu gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca kutlamalara katılan Fenerbahçe taraftarı, "Herkesin kutlamayı hakkı var, o yüzden saygı duyuyorum. Ama zamanı gelince bizler de kutlayacağız. Her zaman Fenerbahçe'nin kalbimizde yeri var" dedi. Galatasaraylı taraftar Tolga Emek ise, "Mutluyuz, Galatasaraylıyız. 5'inci yıldızı taktık" dedi.