Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Ankara'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Ankara'da Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu kazandı. Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrada Meydanı'nda binlerce taraftar, davul-zurna eşliğinde tezahüratlar ve halaylar ile şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Ankara'da tezahüratlar, davul, zurna ve halaylar eşliğinde kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği 36. hafta maçının ardından Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ankara'da da binlerce taraftar 15 Temmuz Kızılay Milli İrada Meydanı'nda 25. şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna, taraftar araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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