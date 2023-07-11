Galatasaray, 2023-2024 sezonunda SOCAR ile anlaştı

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda enerji ve Erkek Futbol Takımı Avrupa Kupası maçlarının forma göğüs sponsorluğu kapsamında SOCAR ile anlaştı. SOCAR Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre, SOCAR, 'Galatasaray Enerji Sponsoru' ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı'nın, 2023-2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalarda giyeceği formanın göğsünde SOCAR logosu olacak.