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Galatasaray, 2023-2024 sezonunda SOCAR ile anlaştı

Spor Haberleri

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda enerji ve Erkek Futbol Takımı Avrupa Kupası maçlarının forma göğüs sponsorluğu kapsamında SOCAR ile anlaştı. SOCAR Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre, SOCAR, 'Galatasaray Enerji Sponsoru' ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı'nın, 2023-2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalarda giyeceği formanın göğsünde SOCAR logosu olacak.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda enerji ve Erkek Futbol Takımı Avrupa Kupası maçlarının forma göğüs sponsorluğu kapsamında SOCAR ile anlaştı.Türkiye, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya göre, SOCAR, "Galatasaray Enerji Sponsoru" ibaresinin tüm mecralarda kullanım hakkını aldı. Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı'nın, 2023-2024 sezonunda UEFA kapsamında oynayacağı tüm resmi müsabakalarda giyeceği formanın göğsünde SOCAR logosu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Galatasaray Türkiye Futbol Spor Haberler

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