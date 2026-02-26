Galatasaray 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus 'a uzatmalarda 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla tur atladı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray , Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Juventus baskın olan taraftı. Galatasaray kalesinde birçok etkili atak üreten Juventus, 37'nci dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen oyun hakimiyetini korudu. Baskısını artıran Juventus, 70'inci dakikada Federico Gatti'nin ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarırken, 82'nci dakikada Weston McKennie'nin kafa golüyle skoru 3-0'a getirdi. Toplam skorda 5-5'lik eşitlik oluşunca maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Galatasaray, 105+1'inci dakikada Victor Osimhen ile durumu 3-1'e getirirken, 119'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ile skoru belirledi. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Galatasaray, ilk maçın 5-2'lik avantajıyla toplam skorda üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray, bir sonraki turda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 12 YIL SONRA GELEN TUR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilse de, ilk maçtaki 5-2'lik üstünlüğü sayesinde turladı. 12 yıl aradan sonra son 16 turuna yükselen Galatasaray, Devler Ligi'nde daha önce 10 kez son 16 turuna çıkmış, en son 2013-2014 sezonunda mücadele etmişti. Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray, o turda İngiliz ekibi Chelsea'ye elenmişti.

DEVLER LİGİ'NDE 11'İNCİ KEZ SON 16'YA KALDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakarak 11'inci kez son 16 turuna kaldı. Devler Ligi'nde son 16 turuna en fazla kalan Türk takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 6 kez, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla oynanan dönemde ise 4 kez son 16 turuna kalmıştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bu başarıları 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında son 16 turuna çıkmayı başarmıştı.

VICTOR OSIMHEN KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Mücadelenin 105+1'inci dakikasında Juventus ağlarına gönderdiği golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da 13'üncü golüne ulaşan Osimhen, Milan Baros ve Shabani Nonda'yı geçerek bu alanda rekor kırdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 24'üncü maçında 16'ncı golünü kaydeden Osimhen, daha önce Napoli formasıyla Juventus'a karşı 7 maçta 2 gol atmıştı. Allianz Stadyumu'nda ilk kez Juventus filelerini havalandıran Osimhen, İtalyan ekibine karşı 3'üncü kez gol sevinci yaşamış oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Juventus karşılaşmasında fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. Juventus mücadelesine ilk 11'de başlayan Barış, karşılaşmanın 119'uncu dakikasında ağları sarsarak Devler Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı. 105+1'inci dakikada Victor Osimhen'in golünde de servisi yapan milli oyuncu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin grup ve sonraki turlarında bir maçta hem gol atan hem asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

Barış Alper Yılmaz, Avrupa arenasında daha önce geçtiğimiz sezon 23 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki Elfsborg karşılaşmasında gol atmıştı. Juventus maçıyla birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 9'uncu golünü ve 11'inci asistini kaydeden Barış, bir gol daha atması durumunda kariyerinde ilk kez hem gol hem asist sayısında çift haneye ulaşmış olacak.

RAKİP YARIN BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı