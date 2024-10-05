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Galatasaray, 119. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Galatasaray, 119. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray Spor Kulübü, 119. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve kulüp üyeleriyle birlikte kutlamalar gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın Türk sporuna katkı sağlama hedefini vurguladı.

GALATASARAY Spor Kulübü'nün 119'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrinin ziyaret edilmesinin ardından başkan Dursun Özbek ve beraberindeki heyet Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam eden etkinliklerde başkan Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu, kulüp üyeleriyle ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

DURSUN ÖZBEK: 'HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kulübün 119'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini ifade eden başkan Dursun Özbek, "1 asırdan uzun süre önce bu kulübü, Türk olmayan takımları yenme hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını, sevgili, saygı ve rahmetle anıyorum. Biz bu hedefin peşinde ilerlemeye, Galatasaray'ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray şanlı tarihiyle fikri hür, vicdanı hür duruşuyla, vatandaşlarımızı sevince bağan benzersiz başarılarıyla bu ülkenin gururudur ve her zaman öyle kalacaktır. Mücadele ettiğimiz her branşta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın herkesin gurur duyacağı bir başarı hikayesi yazamaya devam edeceğiz. Bunun yanında Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağız. Galatasaray bundan sonra da Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Nice 119 yıllara, yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek'in konuşmasının ardından etkinlikte yer alan en kıdemli üye olan 71 yaşındaki Vefat Akan, yaş kütüğüne 119'uncu yıl plaketini çaktı. Ayrıca kulüp üyeliğinde 50'nci yılını dolduran divan üyelerine berat ve madalyaları verildi.

Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ve kupaların müzeye teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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