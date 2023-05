Gabar Dağı 'roket' sesi yerine 'raket' sesiyle yankılandı

Şırnak'ta 22-27 Mayıs tarihlerinde 7 ülkeden 150 sporcunun katıldığı 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın gösteri maçı terörden temizlenip petrol çıkartılan Gabar Dağı'nda yapıldı.

Günlük 100 bin varil petrol üretimi yapan ve adını şehit öğretmen Aybüke Yalçın'dan alan bölgede, "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın" gösteri maçı yapıldı. Terör örgütünün en önemli barınma alanı olan Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucundan bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlik yeryüzüne çıkarıldı. Bu başarılı buluşun ardında ise Gabar Dağının 2 bin rakımlı zirvesi ise artık sosyal etkinlikler ile gündeme gelmeye başladı. Bir zamanlar roket sesiyle yankılanan dağda, raket sesiyle yankılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, valilik, belediye ile Şırnak Üniversitesi koordinasyon ve iş birliği ile 22-27 Mayıs'ta düzenlenecek olan turnuvanın gösteri maçı için sporcular ve vatandaşlar Gabar Dağı'na akın etti. Gabar Dağı zirvesinde yapılan tenis kortunda raket sesleri yükseldi.

Osman Bilgin: "Milli sporcularımız ile burada gösteri maçı ile başlatıyoruz"

Gabar Dağı Aybüke Yalçın petrol kuyusunda düzenlenen gösteri maçına konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, şu anda 2 bin rakımda ülkenin en önemli petrol rezervlerin bulunduğu alanda olduklarını söyleyerek, "Bulunan rezerv ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Bu gün burayı daha anlamlı kılan Cudi Cup tenis turnuvası ve 2.'sini yaptığımız uluslararası tenis turnuvasının ilk ayağını milli sporcularımız ile burada gösteri maçı ile başlatıyoruz. Şırnak'ımızın her yönüyle milli olan bu çalışmasını halkımıza anlatmak istiyoruz" dedi.

"Artık devletimiz tamamen bu dağlara hakim"

Ülkenin en önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan petrol de dışa bağımlılığı azaltmak için burada verilen mücadeleye dikkat çekmek istediklerini belirten Vali Bilgin, "Burada öylesine bir mücadele verilmiyor. Burası düz bir ova değil, buraya eskiden maalesef terör hakimdi. Ama şimdi artık devletimiz tamamen bu dağlara hakimdir. Cudi Gabar, Bestler Dereler eskiden bu dağların adlarını duyunca 20 yaşın üzerindeki bütün vatandaşlarımız terör dağları olarak bu dağları biliyorlardı. Artık terör dağları değil, petrol dağları, aynı zamanda Cudi Dağı'nda çok büyük kömür rezervleri de var. Bu yılda yeni keşifler de yapıldı. Özellikle bulunduğumuz şehit Aybüke Yalçın sahasının ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Dünya standartlarının üstünde petrol kalitesiyle ülkemizde ilk defa bu standartlarda petrol keşfi yapıldı. Sadece bu kuyuda bin 250 varil günlük üretim yapılıyor" diye konuştu.

"Burada 22 köyü de yerleşime ve ulaşıma açıyoruz"

Büyük mücadele ile bu güne gelindiğini vurgulayan Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbarat birimlerimiz, güvenlik korucularımız, gece gündüz demeden mücadele vererek bunu sağladılar. Buralarda bırakın petrol keşfi yapmayı köyleri boşaltılmış, vatandaşları köylerinden edinmiş topraklardı burası. Biz şimdi burada 22 köyü de yerleşime ve ulaşıma açıyoruz. Petrol sahaları ile yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Gençlerimiz artık umutsuz bir şekilde başka illere gitmek zorunda değildir. Burası Türkiye'nin en önemli petrol ve kimya şehri olacak. Burada raket seslerini inlettik. Eskiden burada roket sesleri maalesef inliyordu. Ama çok şükür her yönüyle sağladığımız bu güven ortamıyla milli sporcularımız, Türkiye Tenis Federasyonu'muzla birlikte gösteri maçı da yaptık."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin her zaman her yerde oynanması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Hedeflerinin dünya en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu aktaran Durmuş, "Tabi dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek için bekleyerek, durarak sadece belirli bölgelerde oynayarak yapamazsınız. Ülkesini tanıyan, ülkesinin zenginliklerini bilen, gençlerini tanıyan, genç yeteneklerine inanan birisi olarak ben, Türkiye'nin her noktasında tenis oynanması gerektiğini inanır ve buna göre de stratejilerde planlayan bir federasyonun yöneticisiyim" diye konuştu.

Cengiz Durmuş: "Artık Şırnak'ta yaşayıp doğmuş birçok yeteneğimizin gelecekte bir şansı var"

Bundan iki sene önce Şırnak'ta ulusal bir turnuva müracaatları olduğunda Avrupa'nın da şaşkınlıkla karşıladığı ve birçok Avrupa ülkesinin kırmızı bölge Şırnak, 'orada turnuva olabilir mi?' gibi birçok soru ile karşılaştıklarına dikkat çeken Durmuş, "Önce gönül hatır ilişkilerimiz ile ilk turnuvamız verildi. Ama geçen sene yaptığımız turnuva, bu sene de tereddütsüz ülkemize Şırnak'a Cudi Cup adı ile verilmiş olmasının aslında Şırnak'ın daha doğrusu Avrupa'nın Güneydoğu'sunun sınırlarının Şırnak'tan başladığının bir göstergesidir. Uluslararası turnuvanın gençlerimize, çocuklarımıza, Artık Şırnak'ta yaşayıp doğmuş birçok yeteneğimizin gelecekte bir şansı var" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK