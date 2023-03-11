Söylediklerine hak vermeyen yok! Rıdvan Dilmen'den G.Saray için nokta atışı tespit

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in ligde üst üste 14 maç kazanan Galatasaray'ın yarattığı fark için yaptığı yorumlara herkes hak verdi. Dilmen, "İdeal kadroda olmayan Mata, Manchester United'dan gelmiş. Orta saha oyuncuları Roma'dan, forveti PSG'den gelmiş. 6 puan farktan sonra psikolojik üstünlüğü de aldılar. F.Bahçe kazansa da yakalayamıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

ÇARPICI YORUMLAR

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yakaladığı seri ve ligdeki puan farkıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in G.Saray hakkındaki sözleri:

"G.SARAY PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNE ALDI"

"Galatasaray 6 puan farkı yakaladığı gün psikolojik üstünlüğü eline almıştı. O gün bugündür de ilk Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe'nin son 6 maçta 4 deplasmanı olmasına rağmen ve 5 galibiyet çıkarmasına rağmen yakalayamıyor Galatasaray'ı."

"YEDEK MANCHESTER, ORTA SAHA ROMA, FORVET PSG"

"Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Orta sahası İtalya'dan geldi. Devre arası Roma'dan Zaniolo kanada transfer edildi. Forveti PSG'den Icardi. İdeal kadroda olmayan Juan Mata'nın son oynadığı takım ise Manchester United. Performans + tecrübe + özgüven."

"MUSLERA ÖNE ÇIKIYOR"

"Bu ülkeye birçok büyük kaleci geldi ancak kulüp kariyerlerine baktığım zaman; Muslera öne çıkıyor."

"ADEKUGBE G.SARAY İÇİN İDEAL DEĞİL"

"Adekugbe, N'Sakala'nın benzeri. Savunma olarak fena değil ama Galatasaray gibi bir takım için ideal sol bek değil."