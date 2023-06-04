Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
G.Saray, forma tanıtım klibinde F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

G.Saray, forma tanıtım klibinde F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

Spor Haberleri

Galatasaray, gelecek sezon iç sahada giyeceği 'efsane parçalı' formasının tanıtımını derbiye saatler kala yaptı. Galatasaraylı futbolcular, enstrümanların başına geçip Fenerbahçe'nin iç sahada gol attıktan sonra açtığı parçayı çaldı.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisine saatler kala ezeli rakibine gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar 'efsane parçalı' adlı iç saha forması için bir tanıtım videosu yayınladı.

G.Saray, forma tanıtım klibinde F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

2023-24 sezonu yeni formasının tanıtım videosunda Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra standında açtığı 'Feed From Desire' şarkısı kullanıldı.

G.Saray, forma tanıtım videosunda F.Bahçe'yi tiye aldı! Futbolculardan olay gönderme

FUTBOLCULAR COŞTU

Galatasaray'ın tanıtım klibinde sazın başına Sacha Boey, davula Lucas Torreira, DJ kabinine ise Sergio Oliveira geçti. Orkestra şefi ise Fernando Muslera oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title