Şahin Irmak'tan G.Saray'a ağır tezahürat yapan Ertan Saban için ağza alınmayacak cevap

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Ertan Saban, Galatasaray aleyhine içinde ağır ifadelerin olduğu tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla bu tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde tezahüratı bıraktı.

"YÜZLERİNE DE HÖNKÜRSENE"

Ertan Saban'ın yaptığı tezahürat, Galatasaray taraftarı olan Şahin Irmak'ı çıldırttı. Ünlü oyuncu Irmak sosyal medyadan bu videoyu paylaşıp, " Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlı dostlarımı haklı galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Bu arkadaşın da bir sürü Galatasaraylı arkadaşı, eşi, dostu olduğuna eminim. Yüzlerine de hönkürsene y.vşak!" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi. Özür paylaşımı yapması için mesajlar atıldı. Saban'dan da bir özür videosu geldi. Saban, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım için üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle, hiçbir özrü yok, taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benimkisi. Gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.